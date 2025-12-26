Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente: è il primo paese a farlo

Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l’autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e il presidente del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi hanno firmato una dichiarazione di reciproco riconoscimento: Abdullahi ha detto che il Somaliland aderirà agli Accordi di Abramo, grazie ai quali nel 2020 (durante il primo mandato di Trump) Israele aveva normalizzato le proprie relazioni diplomatiche ed economiche con due paesi del Golfo Persico a maggioranza araba e musulmana, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A loro si erano poi aggiunti il Marocco e il Sudan, e il Kazakistan.

Netanyahu ha detto che Israele punta a istituire il prima possibile una collaborazione con il Somaliland in materia di agricoltura, sanità, tecnologia ed economia. Abdullahi ha definito l’adesione agli Accordi un passo avanti verso la pace regionale e globale. Il ministro degli Esteri della Somalia, insieme a quelli di Egitto, Turchia e Gibuti, ha invece condannato Israele per aver riconosciuto il Somaliland, dicendo che porterà instabilità nella regione.

