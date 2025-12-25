È arrivato

Anche questo Natale, il sedicesimo del Post, abbiamo raccolto una selezione delle foto natalizie più belle arrivate da tutto il mondo. Come ogni anno ci sono gli australiani in costume da bagno che festeggiano il Natale al caldo, i temerari berlinesi che si tuffano in un lago gelido, le celebrazioni dei cristiani a Islamabad, in Pakistan, e nel Kashmir indiano. E poi le persone in attesa di vedere la famiglia reale britannica alla tradizionale funzione di Natale.

Potete prendervi qualche minuto per guardare queste foto mentre finite di preparare il pranzo di Natale o durante una pausa tra una portata e l’altra. Sul sito del Post troverete qualche spunto per le conversazioni a tavola, potrete anche spiegare alle persone con cui festeggiate come mai il Natale si celebra proprio oggi. Ancora tanti auguri dalla redazione del Post!