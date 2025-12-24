Tre persone sono state uccise nell’esplosione di un’auto nel sud-est di Mosca

Mercoledì un’auto è esplosa nel sud-est di Mosca, uccidendo tre persone di cui due agenti della polizia locale. Secondo la Commissione d’inchiesta della Federazione Russa, la principale autorità di indagine in Russia in casi di particolare gravità o rilevanza, i due agenti si erano avvicinati a una persona che si comportava in modo «sospetto» vicino all’auto, che è poi esplosa attorno all’1:30 di notte, ora locale. Non è chiaro se la terza persona uccisa sia quella avvicinata dagli agenti. La Commissione sta analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza, mentre l’area è stata isolata.

L’auto si trovava in via Yeletskaya, meno di un chilometro di distanza da via Yasenevaya, il luogo in cui lunedì era stato ucciso il generale russo Fanil Sarvarov, in un’esplosione che secondo le autorità russe potrebbe essere stata organizzata dallo SBU, i servizi segreti ucraini. L’Ucraina non aveva commentato.