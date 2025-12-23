In Ucraina ci sono molte zone senza elettricità dopo un grosso attacco russo

Alcune regioni dell’Ucraina sono rimaste senza elettricità a seguito di un grosso attacco della Russia, compiuto usando più di 30 missili e 650 droni. L’attacco, cominciato durante la notte e finito martedì mattina, ha preso di mira soprattutto alcune infrastrutture energetiche e lasciato senza elettricità vaste aree delle regioni di Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi, che si trovano nell’ovest del paese. Nell’attacco sono anche state uccise tre persone e ne sono state ferite almeno dodici.

Tutti questi sono luoghi non direttamente coinvolti nella guerra, dato che sono distanti quasi mille chilometri dalle zone di scontro tra l’esercito russo e quello ucraino, tuttavia l’esercito russo li bombarda per creare danni alla popolazione. L’attacco ha colpito anche alcune infrastrutture energetiche vicino a Leopoli, che è la città più grande nell’ovest del paese. Sono state colpite anche Kiev, la capitale, e Odessa, città nel sudovest del paese dove si trova un importante porto.

Tra le infrastrutture colpite ci sono anche alcune centrali termoelettriche della più grande azienda energetica privata del paese, DTEK, che ha detto che si tratta del settimo attacco alle sue centrali da ottobre.