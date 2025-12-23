Anche Uber e Lyft inizieranno a testare auto a guida autonoma a Londra

Uber e Lyft, due delle più grandi aziende al mondo di noleggio di auto private con conducente, inizieranno a testare taxi a guida autonoma a Londra. Lo faranno utilizzando auto di Apollo Go, società che fa capo a Baidu, l’azienda che gestisce il più grande motore di ricerca in lingua cinese.

Entrambe le aziende hanno detto di voler avviare i test nel 2026, dopo aver ricevuto le autorizzazioni dalle autorità locali. Nei mesi scorsi anche Waymo, azienda di Google che sviluppa auto che si guidano da sole, aveva annunciato l’inizio di test a Londra nel 2026. I test a Londra sono possibili perché nel 2024 il Regno Unito ha approvato una legge (l’Automated Vehicles Act) che regola l’autorizzazione alla circolazione delle auto a guida autonoma nelle strade del paese. La legge prevede varie fasi ed entrerà in vigore completamente nel 2027.

– Leggi anche: Le auto che si guidano da sole fanno molti meno incidenti