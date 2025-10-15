Waymo inizierà a testare auto a guida autonoma a Londra nelle prossime settimane

Waymo, l’azienda di Google che sviluppa auto che si guidano da sole, ha detto che inizierà a testarle a Londra nelle prossime settimane. Durante questi primi test è previsto un umano al volante per sicurezza. In un comunicato l’azienda statunitense ha inoltre annunciato l’intenzione di voler avviare il suo servizio di taxi a guida autonoma a Londra già nel 2026, almeno con un progetto di prova. Londra diventerebbe così la prima città europea ad avere un servizio di questo tipo.

Waymo ha detto che lavorando con il governo del Regno Unito e le autorità locali di Londra per ottenere tutti i permessi necessari per attivare il servizio. Nel 2024 il Regno Unito ha approvato una legge (l’Automated Vehicles Act) che regola l’autorizzazione alla circolazione delle auto a guida autonoma nelle strade del paese. La legge prevede varie fasi ed entrerà in vigore completamente nel 2027. Il ministro dei trasporti del Regno Unito si è detto felice dell’annuncio di Waymo.

I taxi a guida autonoma di Waymo circolano da anni nelle città statunitensi di Phoenix (Arizona), San Francisco, Los Angeles (California), Atlanta (Georgia) e Austin (Texas). Quest’anno, l’azienda ha iniziato a muoversi per espandersi fuori dagli Stati Uniti. Oltre a Londra ha infatti piani per i test delle auto a guida autonoma anche a Tokyo, la capitale del Giappone.