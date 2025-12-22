Larry Ellison ha garantito 40,4 miliardi di dollari a sostegno dell’offerta di Paramount Skydance per comprare Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance ha modificato alcuni elementi dell’offerta di acquisto ostile per riuscire a comprare Warner Bros. Discovery al posto di Netflix. Il coproprietario del gruppo, nonché cofondatore di Oracle, Larry Ellison ha dato una “garanzia personale irrevocabile” per il finanziamento da 40,4 miliardi di dollari, come parte dell’offerta di acquisto ostile da 108 miliardi di dollari: spera in questo modo di convincere gli azionisti di Warner Bros. Discovery ad accettare l’offerta.

Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery aveva raccomandato agli azionisti della società di preferire l’offerta fatta da Netflix, sostenendo che quella di Paramount non fosse finanziata in modo solido da parte della famiglia Ellison. La garanzia di Ellison annunciata oggi punta a rassicurare gli azionisti.

Un’offerta viene definita “ostile” quando qualcuno tenta di acquisire il controllo di un’azienda contro la volontà del suo consiglio di amministrazione. L’offerta di Netflix non riguarda l’intera società, ma soltanto il servizio di streaming e gli studi cinematografici, per i quali sono stati offerti 83 miliardi di dollari.

Paramount ha inoltre fatto sapere di avere aumentato da 5 a 5,8 miliardi la commissione che pagherebbe a Warner Bros. Discovery qualora l’offerta non andasse a buon fine, per esempio per la mancata approvazione delle autorità di controllo. In questo modo Paramount si è allineata alla commissione prevista da Netflix. La società ha infine rimandato al 21 gennaio il termine per la sua offerta di acquisto, inizialmente previsto per l’8 gennaio.