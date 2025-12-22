La Cina ha annunciato dazi fino al 42,7 per cento su alcuni latticini importati dall’Unione Europea

La Cina ha annunciato che imporrà temporaneamente dazi fino al 42,7 per cento su alcuni tipi di latticini importati dall’Unione Europea, tra cui il latte e il formaggio. Il ministero del Commercio cinese ha detto che i dazi entreranno in vigore a partire da martedì 23 dicembre: varieranno in base alle aziende importatrici, dal 21,9 per cento fino al 42,7 per cento.

L’imposizione dei dazi è stata decisa sulla base dei risultati preliminari di un’indagine che la Cina aveva avviato l’anno scorso sul latte e sul formaggio prodotti nell’Unione Europea e importati nel paese, per accertare eventuali pratiche commerciali scorrette. La Cina sostiene che i sussidi dati dall’Unione Europea e dagli Stati membri alle imprese che producono i latticini esportati danneggino l’industria lattiero-casearia cinese.

L’indagine era iniziata in risposta all’aumento dei dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina introdotto dall’Unione Europea nel 2024 con l’obiettivo di limitare la concorrenza sleale dei produttori di auto cinesi.