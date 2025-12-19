Ha riaperto il Louvre, dopo uno sciopero iniziato lunedì

Venerdì a Parigi ha riaperto il Louvre, uno dei musei più prestigiosi e visitati al mondo, dopo uno sciopero a oltranza iniziato lunedì. I lavoratori del museo protestavano contro il deterioramento delle condizioni di lavoro e il peggioramento dei servizi per i visitatori, problemi legati soprattutto al cronico sottofinanziamento pubblico del museo. Dopo alcuni incontri tra i sindacati e il ministero della Cultura, il governo ha promesso di assumere nuovo personale e di annullare la riduzione dei fondi di 5,7 milioni prevista per il prossimo anno.

Ogni giorno il Louvre è visitato da circa 30mila persone, ma nonostante il suo prestigio ha vari problemi di gestione. Negli ultimi mesi se ne è parlato molto per via del rocambolesco furto di alcuni oggetti esposti (e non ancora recuperati), che ha evidenziato grosse carenze nella sicurezza. Ha anche noti problemi strutturali e organizzativi, tra cui la carenza di personale, che a volte obbliga a chiudere l’ingresso di alcune sale del museo per evitare che rimangano senza supervisione. In alcune occasioni varie zone sono state chiuse a causa delle cattive condizioni dell’edificio.