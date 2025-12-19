Kanye West farà il suo primo concerto in Italia il 18 luglio a Reggio Emilia

Il 18 luglio Kanye West farà il suo primo concerto di sempre in Italia, alla RCF Arena di Reggio Emilia, anche nota come Campovolo. Al momento è anche il suo unico concerto in programma per il prossimo anno in Europa. West avrebbe dovuto suonare a Campovolo già nell’ottobre del 2023, ma poi il concerto era stato annullato tra molte polemiche, per via di problemi connessi ai tempi molto ristretti con cui era stato organizzato. Le prevendite per i biglietti cominceranno alle ore 10 di lunedì 22 dicembre su Ticketmaster.

Dal 2021 Kanye West si fa chiamare solo “Ye”: è stato per anni uno dei più famosi e influenti rapper al mondo, ma da qualche tempo la sua popolarità è molto diminuita a causa delle sue ripetute dichiarazioni antisemite, nostalgiche del nazismo, sessiste, razziste e complottiste. Per questo motivo, tra le altre cose, è stato escluso dai principali eventi musicali al mondo e Adidas ha anche interrotto una lunga collaborazione commerciale con il marchio del rapper, Yeezy.