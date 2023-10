Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia non si farà

Lunedì mattina la prefettura di Reggio Emilia ha annullato la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocata in vista dell’arrivo delle migliaia persone previste per il concerto del rapper americano Kanye West, che quindi non si farà.

Nelle ultime settimane a Reggio Emilia si è discusso molto del concerto per via dei tempi molto ristretti con cui era stato organizzato. I collaboratori di West, che da tempo ha cambiato ufficialmente nome in Ye, avevano tentato di organizzare il concerto per il 13 ottobre, data poi spostata al 20 e infine al 27 ottobre. Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi si era lamentato con gli organizzatori proprio delle tempistiche e lo stesso aveva fatto la prefettura, preoccupata per la gestione di decine di migliaia di spettatori e del traffico.

Due settimane fa era iniziato il montaggio del palco alla RCF Arena, l’area del Campovolo realizzata per ospitare eventi da decine di migliaia di persone. Nei giorni scorsi il palco è stato smontato e ai tecnici coinvolti è stato comunicato che venerdì 27 non avrebbero lavorato. I biglietti non sono mai stati messi in vendita.

