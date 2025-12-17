Dal 2029 la cerimonia degli Oscar sarà trasmessa su YouTube

Dal 2029 la cerimonia degli Oscar verrà trasmessa in esclusiva globale su YouTube e si potrà guardare da tutti i paesi in cui è accessibile la piattaforma. È il risultato di un accordo tra YouTube e l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che ogni anno assegna i premi.

Fino al 2028, negli Stati Uniti la cerimonia continuerà ad essere trasmessa da ABC, la rete televisiva che l’ha trasmessa per decenni. In Italia nel 2025 era stata trasmessa su Rai 1 e RaiPlay. Gli Oscar (o più precisamente: gli Academy Awards) sono i premi più importanti del cinema statunitense e i più seguiti al mondo. Quella del 2026 sarà la loro 98esima edizione.

Non si sa ancora quanto valga l’accordo tra YouTube e l’Academy. Attualmente Disney, la proprietaria di ABC, le pagava circa 100 milioni di dollari all’anno per i diritti della cerimonia. La cerimonia di quest’anno era stata vista da quasi 20 milioni di spettatori.