Il comune di Genova ha approvato una tassa di tre euro sui passeggeri di traghetti e crociere

Il consiglio comunale di Genova ha approvato l’introduzione di una tassa di tre euro su ogni passeggero che si imbarcherà su crociere e traghetti in partenza o in transito dal porto della città (fanno eccezione i residenti, gli abitanti di Sicilia e Sardegna e il personale delle forze dell’ordine e della Protezione civile).

Nella delibera non è indicata la data di introduzione, per la quale è ancora necessario un atto della giunta, ma l’obiettivo è quello di attivarla da giugno. Secondo i conti del comune la tassa dovrebbe generare un gettito di 5,7 milioni di euro all’anno. La tassa dovrebbe essere pagata dalle società che gestiscono i traghetti e le crociere, che la potrebbero aggiungere al biglietto di ogni passeggero (in modo simile a quanto avviene nelle strutture ricettive con la tassa di soggiorno).

La sindaca Silvia Salis, che è sostenuta da una coalizione di centrosinistra, l’ha definita una «tassa giusta» perché potrebbe sostenere le spese di gestione delle infrastrutture della città, che è fortemente impattata dai flussi di viaggiatori legati al porto. Salis ha anche detto che la tassa era parte di un accordo fatto dalla precedente amministrazione comunale (guidata dal sindaco di centrodestra Marco Bucci) che ne legava l’introduzione al ricevimento di un contributo statale di 25 milioni di euro all’anno: la mancata approvazione avrebbe fatto rischiare al comune di non ricevere i fondi.

Alla tassa si sono opposti armatori, terminalisti (i gestori delle aree dove vengono caricate e scaricate merci e persone) e spedizionieri che lavorano nel porto di Genova perché temono che potrebbe spingere le compagnie di crociere e traghetti a spostarsi su altri porti.

