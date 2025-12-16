In Polonia è stato arrestato uno studente sospettato di preparare un attentato in un mercatino di Natale

In Polonia i servizi di intelligence hanno arrestato un ragazzo polacco di 19 anni sospettato di preparare un attacco terroristico in un mercatino di Natale. Il ragazzo, identificato come Mateusz W., è uno studente dell’Università Cattolica di Lublino, una città nel sudest del paese: durante le indagini è emerso che aveva cercato di prendere contatto con alcuni membri dell’ISIS per entrare nell’organizzazione e ricevere aiuto nel progettare l’attentato.

L’arresto è stato compiuto il 30 novembre a Lublino, ma la notizia è stata data soltanto martedì da Jacek Dobrzynski, portavoce dei servizi di intelligence polacchi, che ha preferito non dire in quale città sarebbe stato fatto l’attacco per non causare panico. Mateusz W. rimarrà in custodia cautelare per tre mesi.