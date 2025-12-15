L’estremista di destra José Antonio Kast ha vinto le presidenziali in Cile

Il prossimo presidente del Cile sarà Antonio Kast, che ha vinto con circa il 58 per cento dei voti il ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica. Kast è un avvocato di 59 anni del Partito Repubblicano, di estrema destra: sarà il primo presidente di questo orientamento politico dalla fine della dittatura del generale Augusto Pinochet, nel 1990.

Il risultato era atteso dato che, dopo essere arrivato secondo al primo turno, Kast aveva ottenuto il sostegno degli altri candidati di destra ed estrema destra. L’altra candidata al ballottaggio era Jeannette Jara del Partito Comunista: ha ottenuto poco più del 41 per cento, il peggior risultato per il movimento progressista dal ritorno alla democrazia. Kast è di orientamento opposto al presidente uscente, Gabriel Boric, che è stato il più di sinistra nella storia del paese.

Kast è un ultraconservatore liberista, nostalgico della dittatura di Pinochet e politicamente vicino al presidente di El Salvador Nayib Bukele, noto per il suo approccio molto duro contro le bande criminali e per il ricorso a incarcerazioni di massa per contrastarle. È contrario all’aborto, al matrimonio tra persone dello stesso sesso e ha più volte chiesto l’eliminazione del ministero delle Donne. Durante la campagna elettorale ha promesso di riportare nel paese ordine e sicurezza in risposta alle principali preoccupazioni espresse dai cileni: criminalità e immigrazione irregolare. In Cile il tasso di omicidi è raddoppiato negli ultimi dieci anni, sebbene rimanga inferiore a quello della maggior parte dei paesi latinoamericani. Kast ha poi promesso di tagliare 6,5 miliardi di dollari di spesa pubblica annuale.

– Leggi anche: In Cile la memoria storica è una questione complessa

Dopo aver vinto Kast ha tenuto un comizio davanti ai suoi sostenitori e sostenitrici ringraziando il presidente uscente Boric, elogiando la sua avversaria Jara («riconosco il suo coraggio») e dicendo che ci sono persone valide sia a destra che a sinistra: «Il Cile non può andare avanti diviso», ha detto.

Kast non avrà comunque la maggioranza al Congresso, per il quale si è votato parallelamente al primo turno domenica 16 novembre, sebbene il suo partito sia cresciuto considerevolmente alla Camera dei deputati.

Tipicamente gli elettori cileni tendono a eleggere candidati della parte politica opposta a quelli in carica: è successo anche in questo caso. La sociologa Stéphanie Alenda, intervistata da El País, ritiene che sia prematuro interpretare i risultati delle presidenziali come una nuova tendenza generale. Alenda sostiene comunque che la vittoria di Kast sia legata a paure e malcontenti persistenti degli elettori che le altre forze politiche non sono state in grado di affrontare.

La sua campagna elettorale si basava in larga parte sulla promessa di contrastare l’immigrazione e la criminalità. La sua vittoria, ha detto Alenda, non dovrebbe essere interpretata come l’approvazione di un progetto allineato al conservatorismo radicale e al liberalismo, né come una nostalgica rivendicazione della dittatura di Pinochet.