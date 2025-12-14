È sempre la trattativa per far finire la guerra russa in Ucraina la notizia principale sulle prime pagine di oggi. I titoli riguardano l’incontro che si terrà lunedì a Berlino tra Volodymyr Zelensky e i leader europei, che sarà incentrato sulla possibilità di utilizzare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina. Ha grande spazio anche la grazia che il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha concesso alla leader dell’opposizione Maria Kalesnikava, all’attivista Ales Bialiatski, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2022, e ad altri 121 prigionieri politici. Il Sole 24 Ore si occupa delle nuove regole per i compensi ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni, il Manifesto delle elezioni generali in Cile, mentre i quotidiani sportivi hanno in apertura l’offerta vincolante presentata dalla società di criptovalute Tether per comprare la Juventus.