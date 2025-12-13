La società di criptovalute Tether ha presentato un’offerta vincolante per acquistare la Juventus

La società di criptovalute Tether ha presentato un’offerta vincolante per acquistare la squadra di calcio della Juventus. La proposta riguarda l’acquisizione di tutte le azioni della Juventus di proprietà di Exor, il gruppo d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla attualmente il 65,4 per cento del capitale sociale della società, mentre Tether ne possiede già l’11,52 per cento.

La proposta è di 2,66 euro per azione e, in caso di perfezionamento dell’operazione, Tether ha annunciato che investirà complessivamente un miliardo di euro nella Juventus. L’offerta decadrà automaticamente se Exor, che ha già fatto sapere di non voler cedere la sua partecipazione, non darà una risposta scritta a Tether entro le 18 del 22 dicembre.