NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il traforo del Monte Bianco ha riaperto al traffico dopo oltre 100 giorni di chiusura per lavori di manutenzione

Il traforo del Monte Bianco, Chamonix, 21 novembre 2024 (Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press, ANSA)
Il traforo del Monte Bianco, Chamonix, 21 novembre 2024 (Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press, ANSA)

Alle 17 di oggi, venerdì 12 dicembre, ha riaperto al traffico il traforo autostradale del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia. Il traforo era rimasto chiuso dallo scorso primo settembre per lavori di manutenzione, come accade ogni anno per 3 o 4 mesi alla volta: gli interventi hanno riguardato due porzioni della volta della galleria per una lunghezza totale di 254 metri.

Tag: monte bianco-traforo del monte bianco

Consigliati