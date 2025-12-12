Il traforo del Monte Bianco ha riaperto al traffico dopo oltre 100 giorni di chiusura per lavori di manutenzione
Alle 17 di oggi, venerdì 12 dicembre, ha riaperto al traffico il traforo autostradale del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia. Il traforo era rimasto chiuso dallo scorso primo settembre per lavori di manutenzione, come accade ogni anno per 3 o 4 mesi alla volta: gli interventi hanno riguardato due porzioni della volta della galleria per una lunghezza totale di 254 metri.