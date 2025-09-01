Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso fino a metà dicembre per lavori di manutenzione

Il traforo autostradale del Monte Bianco – che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia – rimarrà chiuso dalle 17 di lunedì 1º settembre a venerdì 12 dicembre, per il rifacimento di due porzioni di volta. I lavori riguarderanno due tratti per un totale di 254 metri: sono la prosecuzione di quelli cominciati nel settembre dello scorso anno, per cui il traforo era stato chiuso per più di 100 giorni. La chiusura comporterà una modifica nei percorsi autostradali: i mezzi pesanti passeranno perlopiù per il traforo del Frejus, mentre le auto tra il Gran San Bernardo, il Frejus e i colli alpini.