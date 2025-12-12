La Germania ha accusato la Russia di aver compiuto un attacco informatico nel 2024 e di aver tentato di influenzare le elezioni del 2025

La Germania ha accusato la Russia di essere responsabile di un attacco informatico al sistema di controllo del traffico aereo avvenuto in Germania nell’agosto del 2024 e di aver tentato di influenzare le elezioni federali tedesche tenutesi a febbraio del 2025. La Germania ha convocato l’ambasciatore russo nel paese, Sergei Nechayev, a cui è stato detto che saranno adottate delle contromisure.

Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha detto che l’intelligence tedesca ha attribuito l’attacco informatico del 2024 al gruppo di hacker russi noto come APT 28 o Fancy Bear, che è sostenuto dal GRU, l’intelligence militare russa. I tentativi di influenzare la campagna elettorale del 2025 sarebbero invece stati compiuti da Storm 1516, un gruppo propagandistico che genera e diffonde disinformazione online per conto del governo russo: erano stati presi di mira soprattutto Friedrich Merz, il leader della CDU che grazie a quelle elezioni divenne cancelliere (cioè capo del governo), e Robert Habeck, leader del partito dei Verdi.