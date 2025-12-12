Trump dice che c’è un accordo per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Thailandia e Cambogia si sono messe d’accordo per un cessate il fuoco al confine tra i due paesi, che nelle ultime settimane avevano cominciato ad attaccarsi reciprocamente, interrompendo un precedente accordo di cessate il fuoco che durava da fine luglio. Trump ha detto di aver parlato sia con il primo ministro thailandese, Anutin Charnvirakul, sia con quello cambogiano, Hun Manet, e che i due hanno accettato di sospendere gli scontri già a partire da oggi. Al momento né uno né l’altro hanno commentato.

Tra i vari accordi di pace che Trump si è vantato di aver mediato c’è anche quello tra Thailandia e Cambogia, che condividono un confine lungo 820 chilometri, e che si contendono da tempo alcune porzioni di territorio. I paesi si stanno accusando a vicenda di avere ricominciato le ostilità.

– Leggi anche: Due accordi di pace di Trump che si stanno già sfaldando