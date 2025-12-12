L’imprenditore Do Kwon, fondatore della criptovaluta TerraUSD che perse tutto il suo valore nel 2022, è stato condannato a 15 anni di carcere

Un tribunale di New York ha condannato a 15 anni di carcere per frode Do Kwon, imprenditore sudcoreano noto per il disastroso fallimento della criptovaluta TerraUSD.

Kwon, che si era dichiarato colpevole ad agosto, è il fondatore della piattaforma di criptovalute Terraform Labs e di TerraUSD, una “stablecoin”, cioè un tipo di criptovaluta pensata per mantenere un valore fisso legato ad altre attività finanziarie. Nel 2022 TerraUSD perse completamente il suo valore, generando perdite per circa 40 miliardi di dollari per gli investitori e avviando una generale crisi di fiducia verso le criptovalute. Kwon era accusato di aver tenuto il valore di TerraUSD stabile in modo fraudolento attraverso la creazione di una seconda società che comprava in segreto grandi quantità di TerraUSD. Kwon, invece, diceva agli investitori che il valore era mantenuto stabile attraverso l’uso di un algoritmo.

Con la dichiarazione di colpevolezza la procura si era impegnata a non chiedere per lui una pena superiore ai 12 anni di carcere. Il giudice Paul Engelmayer ha però deciso una pena maggiore, sostenendo che i crimini commessi da Do Kwon rappresentino una «frode su una scala epica e generazionale».

Nel 2022 per Kwon iniziò un periodo molto burrascoso: nel 2023 era inizialmente scappato in Corea del Sud dopo che gli Stati Uniti avevano emesso un mandato di arresto contro di lui; si era poi spostato in Montenegro, da dove aveva tentato di andare verso gli Emirati Arabi Uniti (che non hanno un accordo di estradizione con gli Stati Uniti) usando un falso passaporto costaricano, ma la polizia locale lo arrestò e estradò negli Stati Uniti, dove inizialmente non si era dichiarato colpevole.

