Il greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo capo dell’Eurogruppo, che riunisce i ministri dell’Economia

Il Consiglio dell’Unione Europea (l’organo legislativo dell’Unione, insieme al Parlamento) ha nominato come nuovo capo dell’Eurogruppo il ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis, dopo le dimissioni di Paschal Donohoe, ministro delle Finanze dell’Irlanda, il mese scorso. L’Eurogruppo è l’organo che riunisce i ministri dell’Economia e delle Finanze dei venti paesi che adottano l’euro: chi lo dirige ha quindi un ruolo importante nella politica europea. Donohoe si era dimesso sia dall’incarico di capo dell’Eurogruppo sia da ministro per diventare Managing Director della Banca Mondiale, la seconda posizione più importante all’interno della principale istituzione finanziaria internazionale che si occupa di favorire lo sviluppo economico dei paesi più poveri.

Pierrakakis era candidato per la posizione di capo dell’Eurogruppo insieme al vice primo ministro belga Vincent Van Peteghem: per essere eletti bisogna essere votati dalla maggioranza dei componenti dell’organo e il mandato dura due anni e mezzo. Un ministro greco guiderà quindi un organo importante per definire le politiche economiche europee a dieci anni di distanza dalla grossa crisi economica del paese: nel 2015 gli organismi europei imposero misure molto dure al governo greco.