A Palermo 50 persone sono state arrestate in un’operazione di polizia contro la mafia

Mercoledì mattina la polizia ha arrestato 50 persone indagate in una grossa inchiesta contro la mafia di Palermo. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 6 persone il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto gli arresti domiciliari, per 19 la custodia cautelare in carcere, mentre le altre 25 sono in stato di fermo, che andrà convalidato entro 48 ore. All’operazione hanno partecipato 350 agenti.