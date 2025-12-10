Sono stati condannati a un anno di carcere i quattro militanti di CasaPound che aggredirono il giornalista della Stampa Andrea Joly a Torino

Il tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere le quattro persone, tutte militanti di CasaPound, che il 20 luglio 2024 aggredirono il giornalista del giornale La Stampa fuori dal circolo Asso di Bastoni. Quel giorno Joly passava per caso davanti al circolo, dove era in corso una festa con decine di partecipanti, tra cui attivisti e militanti del gruppo di estrema destra CasaPound. Cominciò a fare un video alle persone che si erano radunate all’esterno del circolo, che lo videro e gli chiesero di consegnare il telefono, lui rifiutò e lo aggredirono.

Le quattro persone coinvolte sono sono Marco Berra, Paolo Quintavalla, Euclide Rigato e Igor Bosonin, sono state condannate per lesioni aggravate e violenza privata. Solo a Bosonin è stata revocata la sospensione condizionale della pena: andrà quindi in carcere. Il giudice Luca Barillà ha accettato le richieste di condanna fatte dal pubblico ministero Paolo Scafi.