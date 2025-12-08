I sindacati hanno indetto uno sciopero dei lavoratori del Louvre a partire dal 15 dicembre, per le condizioni di degrado del museo

I sindacati francesi CFDT, CGT e SUD hanno indetto uno sciopero di tutti i dipendenti del museo del Louvre, a Parigi, a partire da lunedì 15 dicembre: lo sciopero è stato proclamato per protestare contro le condizioni di degrado dell’edificio e la mancanza di personale, e sarà rinnovabile anche nei giorni seguenti. «Ogni giorno, gli spazi del museo sono chiusi ben oltre quanto previsto dal piano di apertura garantita giornaliera per mancanza di sufficiente personale, nonché a causa dei guasti tecnici e della vecchiaia dell’edificio», hanno scritto i sindacati in una lettera rivolta alla ministra della Cultura Rachida Dati.

Del museo, uno dei più grandi e visitati al mondo, si parla molto da quando a fine ottobre c’era stato un clamoroso furto di gioielli: da allora le polemiche si sono concentrate sugli standard di sicurezza del museo, ampiamente considerati insufficienti.

