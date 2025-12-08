Sui giornali di oggi si continua a parlare molto delle critiche rivolte dagli Stati Uniti all’Unione Europea, questa volta per via della Russia che ha fatto sapere tramite il portavoce del presidente Vladimir Putin di essere in sintonia con la linea adottata dall’amministrazione Trump. Come ogni anno, inoltre, i giornali danno molto spazio alle foto e ai racconti della prima del Teatro alla Scala di Milano, la serata inaugurale della stagione lirica. Tra le altre notizie la morte del celebre fotografo inglese Martin Parr, e il primario di Roma arrestato per aver preso una tangente. Per lo sport ci sono la vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Lando Norris e quella del Napoli contro la Juventus nella Serie A maschile di calcio.