È morto il fotografo inglese Martin Parr

Il noto fotografo inglese Martin Parr è morto domenica a 73 anni nella sua casa di Bristol, in Inghilterra. Diventato famoso attorno alla metà degli anni Ottanta, aveva lavorato per la celebre agenzia Magnum Photo: fu uno dei primi a usare rullini a colori per le fotografie di strada. Le sue foto pop, sature, caotiche e provocatorie continuano a incontrare i gusti contemporanei e sono ancora oggi tra le più esposte in mostre ed eventi in giro per il mondo.

Il suo primo progetto fotografico degno di nota risale agli anni tra il 1983 e il 1985 ed è un racconto della vita delle persone nella località balneare di New Brighton. Con gli anni ha continuato a raccontare le persone comuni in quel modo, imparando a cogliere dettagli sempre più grotteschi. Nel messaggio che annuncia la sua morte, pubblicato su Instagram, si dice che era «sopravvissuto a sua moglie Susie, a sua figlia Ellen, a sua sorella Vivien e a suo nipote George».

Parr era nato in un contesto borghese e si avvicinò alla fotografia fin da piccolo: la studiò al Politecnico di Manchester e partecipò a numerosi concorsi. Dopo gli studi si mise a insegnare fotografia e intanto cominciò a pubblicare i suoi primi progetti di fotografia di strada. Nel 1988 fu presentato all’agenzia Magnum dal celebre fotografo Henrì Cartier-Bresson, che, disse poi Parr, lo descrisse come «un alieno da un altro sistema solare».

Quando cominciò le sue foto avevano qualcosa di unico per l’epoca: era come se mancassero di eleganza, i soggetti sembravano sempre colti di sorpresa, la luce del flash sembrava sbagliata e i suoi soggetti erano diversi da quelli a cui i fotografi puntavano. Questo suo stile è poi rimasto negli anni ed è stato più di recente interpretato come uno sguardo anticipatore della fotografia digitale più recente, quella degli smartphone e di Instagram.