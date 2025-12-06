Ci sono stati nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan: almeno quattro persone sono morte

Tra venerdì e sabato ci sono stati nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan, vicino alla città afghana di Spin Boldak. Secondo le autorità afghane almeno quattro persone sono morte. Gli scontri sono durati diverse ore, e per il momento non ci sono dettagli su come siano cominciati: Afghanistan e Pakistan si sono accusati a vicenda di avere iniziato a sparare.

Da diverso tempo i rapporti tra Afghanistan e Pakistan sono molto tesi: il Pakistan accusa i talebani, che governano l’Afghanistan dal 2021, di dare protezione al gruppo terroristico dei talebani pakistani (TPP), responsabile di diversi attentati nel paese. Negli ultimi mesi l’Afghanistan aveva accusato il Pakistan di avere fatto alcuni bombardamenti nel sud del paese, ma il Pakistan non aveva mai riconosciuto ufficialmente gli attacchi. A ottobre c’erano stati combattimenti tra i due paesi, che si erano poi accordati su un cessate il fuoco, senza però riuscire ad arrivare a un accordo di pace.