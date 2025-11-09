I colloqui di pace tra Afghanistan e Pakistan si sono interrotti, ma il cessate il fuoco resterà in vigore

Sabato il portavoce del regime afghano dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha detto che si sono interrotti i colloqui di pace tra Afghanistan e Pakistan. I negoziati erano in corso da tre settimane. Il 19 ottobre, durante un incontro a Doha in Qatar, i due paesi avevano infatti concordato un cessate il fuoco, che rimarrà comunque in vigore.

All’inizio di ottobre c’erano stati scontri e bombardamenti lungo i confini contesi tra i due stati. Il Pakistan aveva accusato l’Afghanistan di dare protezione al gruppo terroristico dei talebani pakistani, noto come TTP, e aveva fatto alcuni bombardamenti aerei lungo la frontiera. L’Afghanistan aveva risposto accusando il governo pakistano di proteggere combattenti legati all’ISIS. Queste accuse sono state ripetute durante i negoziati e sono la ragione per cui sono per il momento falliti.