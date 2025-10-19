Afghanistan e Pakistan hanno concordato un nuovo cessate il fuoco

Nella notte tra sabato e domenica Afghanistan e Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco immediato, dopo che i rappresentanti dei due paesi si sono incontrati a Doha, la capitale del Qatar. Le decisione è stata presa dopo una settimana di scontri e bombardamenti lungo i confini contesi tra i due stati. Il ministero degli Esteri del Qatar ha fatto sapere che i colloqui hanno portato a stabilire nuove regole per provare ad avere una pace duratura, che saranno perfezionate nei prossimi giorni.

Le attività militari erano iniziate dopo che il Pakistan aveva accusato l’Afghanistan di dare protezione al gruppo terroristico dei talebani pakistani, noto come TTP. Il Pakistan aveva condotto alcuni bombardamenti aerei lungo la frontiera, mentre l’Afghanistan aveva risposto accusando il governo pakistano di proteggere combattenti legati all’ISIS. La tensione era ulteriormente aumentata dopo un attentato suicida vicino al confine, che aveva ucciso una decina di soldati pakistani. Mercoledì era entrato in vigore un primo cessate il fuoco di 48 ore, ma c’erano stati ugualmente attacchi da parte dell’esercito pakistano.