Oggi moltissimi giornali italiani decidono di aprire scrivendo dei riferimenti contro l’Europa contenuti nella nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, un documento che viene preparato periodicamente dal governo statunitense per definire i suoi obiettivi, anche di politica estera. Diversi giornali poi raccontano dell’accordo con cui Netflix comprerà la divisione dedicata al cinema e allo streaming del gruppo Warner Bros; della cerimonia con cui ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico per le Olimpiadi invernali; e anche del sorteggio per definire la prima fase dei mondiali maschili di calcio del 2026, tra cui il girone in cui finirebbe l’Italia se si qualificasse.