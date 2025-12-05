Netflix comprerà Warner Bros.
Il più grande servizio di streaming al mondo si è preso una delle principali società di Hollywood per 83 miliardi di dollari
Netflix comprerà Warner Bros. Discovery, l’enorme gruppo mediatico del quale fa parte anche lo studio cinematografico Warner Bros., una delle più grandi istituzioni del cinema americano. L’accordo è definitivo e costerà a Netflix 82,7 miliardi di dollari (71 miliardi di euro): l’azienda è già una delle più grosse nell’industria cinematografica statunitense, e con l’acquisizione di Warner Bros. ha ottenuto un ruolo che in pratica non ha paragoni nel settore.
In questo modo infatti Netflix si è assicurata i diritti di sfruttamento di un gran numero di saghe cinematografiche e marchi famosissimi. Il più grande servizio di streaming al mondo otterrà i diritti del Signore degli Anelli e di Harry Potter, dei fumetti DC da Batman a Superman, di Godzilla e King Kong, del Trono di spade, di Barbie e di molti altri.
Del gruppo Warner Bros. Discovery fanno poi parte anche altre società di produzione come la New Line, la piattaforma di streaming HBO Max (che a gennaio arriverà anche in Italia), ma anche moltissimi canali via cavo a partire da HBO e Discovery Channel (e la sua piattaforma Discovery+), e poi CNN, Adult Swim, TBS, Eurosport e molti altri meno noti.
Da settimane si speculava su chi avrebbe potuto comprare la società, che è in difficoltà economiche da parecchio tempo. Oltre a Netflix si erano mostrate interessate ad acquistare la società anche Comcast e il gruppo Paramount Skydance: quest’ultimo aveva avanzato un’offerta da 58 miliardi di dollari (50 miliardi di euro), che era stata però rifiutata. Venerdì era stato annunciato che Netflix e Warner Bros. erano entrate in trattative esclusive, e quindi un annuncio sulla questione era atteso.
Negli ultimi anni Warner Bros. aveva maturato grossi debiti che non riesce a ripagare, e per questo da tempo cercava un compratore. A contribuire ai guai della società è stato il lancio della piattaforma di streaming HBO Max, nel 2020, i cui costi hanno prodotto un debito da 55 miliardi di dollari (circa 48 miliardi di euro). Da allora ci sono stati molti licenziamenti e tagli alle produzioni di nuovi film e serie, e i debiti sono stati ridotti a 32 miliardi di dollari (circa 28 miliardi di euro).
– Leggi anche: Chi compra la Warner Bros.?