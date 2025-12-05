Caricamento player

Netflix comprerà Warner Bros. Discovery, l’enorme gruppo mediatico del quale fa parte anche lo studio cinematografico Warner Bros., una delle più grandi istituzioni del cinema americano. L’accordo è definitivo e costerà a Netflix 82,7 miliardi di dollari (71 miliardi di euro): l’azienda è già una delle più grosse nell’industria cinematografica statunitense, e con l’acquisizione di Warner Bros. ha ottenuto un ruolo che in pratica non ha paragoni nel settore.

In questo modo infatti Netflix si è assicurata i diritti di sfruttamento di un gran numero di saghe cinematografiche e marchi famosissimi. Il più grande servizio di streaming al mondo otterrà i diritti del Signore degli Anelli e di Harry Potter, dei fumetti DC da Batman a Superman, di Godzilla e King Kong, del Trono di spade, di Barbie e di molti altri.

Del gruppo Warner Bros. Discovery fanno poi parte anche altre società di produzione come la New Line, la piattaforma di streaming HBO Max (che a gennaio arriverà anche in Italia), ma anche moltissimi canali via cavo a partire da HBO e Discovery Channel (e la sua piattaforma Discovery+), e poi CNN, Adult Swim, TBS, Eurosport e molti altri meno noti.

Da settimane si speculava su chi avrebbe potuto comprare la società, che è in difficoltà economiche da parecchio tempo. Oltre a Netflix si erano mostrate interessate ad acquistare la società anche Comcast e il gruppo Paramount Skydance: quest’ultimo aveva avanzato un’offerta da 58 miliardi di dollari (50 miliardi di euro), che era stata però rifiutata. Venerdì era stato annunciato che Netflix e Warner Bros. erano entrate in trattative esclusive, e quindi un annuncio sulla questione era atteso.

Negli ultimi anni Warner Bros. aveva maturato grossi debiti che non riesce a ripagare, e per questo da tempo cercava un compratore. A contribuire ai guai della società è stato il lancio della piattaforma di streaming HBO Max, nel 2020, i cui costi hanno prodotto un debito da 55 miliardi di dollari (circa 48 miliardi di euro). Da allora ci sono stati molti licenziamenti e tagli alle produzioni di nuovi film e serie, e i debiti sono stati ridotti a 32 miliardi di dollari (circa 28 miliardi di euro).

