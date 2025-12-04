ATAC pagherà un indennizzo agli utenti per i ritardi dei mezzi a Roma tra il 2021 e il 2024, e ha previsto un rimborso automatico dal 2026

ATAC, l’azienda pubblica dei trasporti di Roma, ha raggiunto un accordo con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) in cui si è impegnata a dare un indennizzo a chi aveva fatto un abbonamento ai mezzi tra il 2021 e il 2024 per i ritardi subiti: l’accordo chiude un procedimento che l’Antitrust aveva avviato a febbraio proprio contro ATAC, in cui l’autorità contestava all’azienda di non aver raggiunto gli obiettivi previsti dal contratto con il comune di Roma in quel periodo rispetto alla qualità e alla quantità dei servizi. Il risarcimento potrà essere chiesto a partire dal 1° gennaio e vale solo per chi nel periodo in questione utilizzava una Metrebus card.

La cifra che l’Antitrust ha destinato ai rimborsi è di 3 milioni di euro: per chi ha fatto un abbonamento Metrebus nel 2024 (non necessariamente per tutto l’anno, basta averlo acquistato e che abbia avuto almeno un giorno di validità) l’indennizzo sarà di 5 euro, e altri 5 per chi ha fatto l’abbonamento tra il 2021 e il 2023 (l’abbonamento annuale costa 250 euro). Per poterlo richiedere e per tutti i dettagli su come farlo e come funzionerà servirà la nuova applicazione di ATAC, che sarà attiva proprio dal 1° gennaio del 2026.

ATAC si è inoltre impegnata a rimborsare con 50 centesimi a corsa le persone che subiranno ritardi di 15 minuti sui mezzi su cui intendono viaggiare: in questo caso si sa che gli indennizzi verranno emessi sotto forma di credito su un “borsellino elettronico” presente nell’app di ATAC, e potrà essere utilizzato per comprare biglietti per sé o per altre persone. Anche questo indennizzo vale solo per chi ha un abbonamento Metrebus. ATAC si è impegnata anche a investire 2,6 milioni di euro all’anno per assumere nuovi operatori, a rafforzare i propri canali di comunicazione e, tra le altre cose, ad adottare regole per monitorare e prevenire condotte lesive dei diritti dei consumatori.