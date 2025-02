L’Antitrust ha aperto un’istruttoria contro ATAC per possibili pratiche commerciali scorrette

Martedì l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha avviato un’istruttoria, cioè un’indagine, contro ATAC, l’azienda pubblica dei trasporti di Roma, per possibili pratiche commerciali scorrette. L’indagine si concentra sulla possibilità che ATAC non abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal contratto con il comune di Roma per il periodo fra il 2021 e il 2023: questi obiettivi riguardano la qualità e la quantità dei servizi che ATAC avrebbe dovuto erogare, come per esempio il numero di corse previste in una giornata.

Secondo l’AGCM, ATAC avrebbe invece «sistematicamente disatteso» questi obiettivi, in particolare quelli relativi alla regolarità del servizio di autobus e metropolitana, alla sicurezza e all’illuminazione delle stazioni della metropolitana, al funzionamento di ascensori e scale mobili. Nel comunicato dell’AGCM si legge che ATAC non sembrerebbe «aver assunto misure correttive adeguate a colmare le ripetute carenze», né avrebbe ridotto il prezzo del biglietto come rimborso per i disagi causati ai consumatori.

ATAC ha commentato la notizia dicendo di essere impegnata in una «importante opera di rinnovamento» che sarebbe stata ritardata dai lavori in preparazione del Giubileo e da investimenti insufficienti.