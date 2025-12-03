Trump ha sospeso le domande di immigrazione negli Stati Uniti da 19 paesi
L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso le domande per l’immigrazione di persone provenienti da 19 paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.
In una nota del dipartimento della Sicurezza interna si dice che la decisione è stata presa in seguito all’attacco del 26 novembre a Washington DC, in cui un uomo afghano aveva sparato a due militari della Guardia Nazionale, uccidendone una. Le domande già approvate per le persone entrate negli Stati Uniti da quei 19 paesi dal gennaio del 2021 dovranno invece essere riesaminate.
