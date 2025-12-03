NewsletterPodcast
Trump ha sospeso le domande di immigrazione negli Stati Uniti da 19 paesi

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso le domande per l’immigrazione di persone provenienti da 19 paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.

In una nota del dipartimento della Sicurezza interna si dice che la decisione è stata presa in seguito all’attacco del 26 novembre a Washington DC, in cui un uomo afghano aveva sparato a due militari della Guardia Nazionale, uccidendone una. Le domande già approvate per le persone entrate negli Stati Uniti da quei 19 paesi dal gennaio del 2021 dovranno invece essere riesaminate.

