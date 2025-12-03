La politica italiana Federica Mogherini è stata rilasciata dalla polizia belga, che martedì l’aveva fermata e interrogata nell’ambito di un’indagine sull’appropriazione indebita di fondi europei. Mogherini, che in passato è stata deputata con il Partito Democratico e ministra degli Esteri, è attualmente rettrice del Collegio d’Europa, un istituto postuniversitario di Bruges. Dal 2014 al 2019 fu vicepresidente della Commissione Europea e Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione.

Oltre a lei sono stati rilasciati anche Stefano Sannino, diplomatico italiano che dal 2021 al 2025 fu il direttore del Servizio di azione esterna dell’Unione Europea (EEAS), cioè il servizio diplomatico dell’Unione, e Cesare Zegretti, membro del Collegio d’Europa. Entrambi erano stati fermati e interrogati martedì.

La Procura Europea, che si occupa di indagare sui reati finanziari contro l’Unione Europea, li accusa di frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Secondo la Procura infatti avrebbero utilizzato in modo improprio fondi europei per finanziare le attività del Collegio d’Europa tra il 2021 e il 2022. Tutti e tre gli indagati sono stati rilasciati perché la polizia ritiene che non ci sia il pericolo di fuga.