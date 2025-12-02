Da una settimana a Lampedusa mancano internet e connessione telefonica

Dal 24 novembre sull’isola di Lampedusa, in Sicilia, è in corso un blackout delle telecomunicazioni: la connessione internet è interrotta e non c’è praticamente copertura telefonica. Il problema è dovuto alla rottura del cavo sottomarino in fibra ottica che porta la connessione a Lampedusa e Linosa. Sembra che funzioni in parte solo la connessione con Tim e le connessioni satellitari private, tra cui Starlink, il servizio di telecomunicazione satellitare di Elon Musk. Di conseguenza da una settimana gli abitanti hanno difficoltà a utilizzare alcuni servizi e a comunicare con l’esterno. Dal comune fanno sapere comunque che il problema dovrebbe essere risolto entro metà giornata.

Nella pratica significa che non funzionano nemmeno le connessioni di uffici, banche e poste, non è possibile usare il POS, lo strumento per i pagamenti elettronici, non si possono prelevare contanti. Ci sono problemi di connessione anche a Linosa, un’altra piccola isola una cinquantina di chilometri a nord est di Lampedusa, sempre in provincia di Agrigento.

Il cavo, lungo 57 chilometri, parte da Licata, piccolo comune costiero in provincia di Agrigento. Sarebbe stato danneggiato da un’imbarcazione, ma non si hanno ancora informazioni solide al riguardo. Nei giorni scorsi il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha detto che pare che il cavo necessitasse di manutenzione. Poi però non è stato possibile procedere ai lavori di riparazione a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Mannino ha chiesto l’intervento della Protezione civile e avvertito la prefettura di Agrigento, dicendo che l’assenza di connessione rischia di essere un problema di ordine pubblico. Ha inoltre detto che non è ancora attivo il nuovo collegamento in fibra ottica tra 18 isole minori – tra cui appunto Lampedusa – che è stato realizzato con i fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) anche per evitare questo tipo di blackout.