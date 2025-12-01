Perché c’è una nuova newsletter del Post

Una volta si diceva che i giornali vecchi fossero buoni al massimo per incartare il pesce. Era un modo per dire che l’attualità ha un peso soprattutto quando è attuale, appunto, e le notizie vanno e vengono e passano in fretta. Gli unici giornali erano di carta, uscivano solo una volta al giorno, e comunque le persone si lagnavano della velocità effimera dell’informazione.

Oggi l’informazione è infinite volte più veloce che allora, e noi viviamo il sentimento opposto: le cose ci passano davanti così in fretta che ci basta distrarci mezza giornata per perderci qualcosa di importante, e le cose da leggere, guardare, ascoltare sono sempre molte più di quelle di cui riusciamo davvero a usufruire. Gli algoritmi e le piattaforme alimentano questo spaesamento, sia vero che percepito.

Abbiamo pensato allora di costruire un oggetto che ci permettesse di fermarci, una volta ogni settimana: una newsletter. Che arrivi la domenica, quando la maggioranza delle persone ha più tempo per dedicare dieci minuti a una storia. Ma le newsletter hanno questo di bello: ti aspettano. Non hai tempo per leggerla la domenica? Lasciala lì nella posta in arrivo e leggila il lunedì, il martedì, quando ti pare. Nessuno scroll la cancellerà.

Poi dovevamo comunque trovarle un nome, e quindi si chiama Sunday Post. Dentro ci troverai una cosa soltanto: una storia che vale la pena leggere, scelta tra quelle uscite sul Post nella settimana appena conclusa, introdotta dalla persona che l’ha scritta. Una cosa che troviamo importante, o che ci è piaciuto molto fare, o che a voi è piaciuto molto leggere, da salvare dall’oblio, dall’algoritmo e dal pesce. Il primo numero è già uscito, se vuoi ricevere il prossimo puoi iscriverti qui. L’abbiamo già detto ogni domenica?