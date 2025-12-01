La multinazionale NewPrinces ha completato l’acquisizione dei supermercati Carrefour in Italia

Il gruppo italiano NewPrinces ha acquistato i supermercati italiani della catena francese Carrefour. L’acquisizione era stata annunciata lo scorso luglio, con un accordo per oltre un miliardo di euro, dopo che Carrefour aveva detto di voler vendere tutti i propri supermercati in Italia. Ora è stata completata grazie all’approvazione della Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione, che ha ritenuto l’operazione compatibile con le leggi che regolano il mercato interno europeo.

New Princes è una multinazionale italiana già attiva nel settore agroalimentare: è nata dalla fusione tra l’italiana Newlat Food e la britannica Princes, controlla una serie di aziende sia italiane che estere (come Centrale del Latte d’Italia), e con l’acquisizione di Carrefour Italia è diventata uno dei più grandi gruppi italiani nel settore della grande distribuzione.

