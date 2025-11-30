Il partito di sinistra fondato dall’ex leader dei laburisti britannici Jeremy Corbyn si chiamerà Your Party e non sarà guidato da lui

Il partito fondato a luglio da Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista (la principale formazione di centrosinistra del Regno Unito) e fra i più noti politici di sinistra britannici, si chiamerà Your Party («il tuo partito») e non sarà guidato da lui né dalla cofondatrice Zarah Sultana, ma da una commissione di 16 persone che non fanno politica per professione. Lo hanno scelto gli iscritti durante la convention del partito, tenutasi sabato e domenica a Liverpool.

L’alternativa per gli iscritti era una forma di leadership personale: in tal caso ci sarebbe stato probabilmente un acceso scontro fra Corbyn e Sultana. Fin dall’inizio infatti la dirigenza del partito è stata segnata dalle divergenze fra i due fondatori. Negli ultimi cinque anni Corbyn ha criticato fortemente lo spostamento del Partito Laburista verso posizioni centriste. Con Your Party lui e Sultana invece intendono fare opposizione da sinistra al governo laburista dell’impopolare primo ministro Keir Starmer.

Per quanto riguarda il nome invece gli iscritti potevano scegliere da una lista che includeva anche Our Party («il nostro partito»), Popular Alliance («alleanza popolare») e For the many («per i più», uno slogan del Partito Laburista ai tempi della direzione di Corbyn).