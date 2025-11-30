Negli ultimi giorni in Indonesia più di 440 persone sono morte per le alluvioni causate dal ciclone Senyar

In Indonesia negli ultimi giorni più di 440 persone sono morte per le alluvioni causate dal ciclone Senyar. Ci sono altrettanti dispersi e feriti, e centinaia di migliaia di persone sono sfollate: campi, edifici, case, e automobili sono sommerse. I disastri si sono concentrati sull’isola di Sumatra, tra le più grandi isole dell’arcipelago indonesiano, nella parte occidentale del paese. Lo stesso ciclone ha colpito anche le vicine Malesia e Thailandia, dove si contano altre centinaia di morti e feriti. La situazione è stata simile in Sri Lanka, per le piogge torrenziali innescate dal ciclone Ditwah.

Sebbene nel periodo dei monsoni le alluvioni siano frequenti, quelle che in questi giorni hanno colpito il sud est asiatico sono piuttosto eccezionali. Negli ultimi anni fenomeni del genere avvengono più spesso a causa del cambiamento climatico, che ha reso più frequenti gli eventi meteorologici estremi.