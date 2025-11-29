In Sri Lanka almeno 123 persone sono morte a causa delle alluvioni provocate dal ciclone Ditwah

Da giorni in Sri Lanka ci sono estese alluvioni e grossi danni provocati dal ciclone Ditwah, che era arrivato sul paese mercoledì e solo sabato ha iniziato ad allontanarsi. Le alluvioni hanno provocato la morte di almeno 123 persone, e 130 risultano ancora disperse. Il generale Sampath Kotuwegoda, a capo del Centro nazionale di gestione delle catastrofi, ha detto che più di 44mila persone sono state evacuate.

Ogni anno in Sri Lanka i danni causati dalla stagione dei monsoni provocano alcune morti, ma i dati di quest’anno sono superiori alla media. La peggiore alluvione degli ultimi 25 anni è avvenuta nel giugno del 2003, quando morirono 254 persone. Negli ultimi anni comunque fenomeni del genere avvengono più spesso a causa del cambiamento climatico, che ha reso più frequenti gli eventi meteorologici estremi.