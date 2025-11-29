Weekly Beasts

Ogni anno alla Casa Bianca, in occasione del Ringraziamento, si svolge la cerimonia in cui il presidente degli Stati Uniti concede la grazia a uno o più tacchini. Un tempo sarebbero stati destinati al pranzo festivo, ma dagli anni Settanta la tradizione prevede che vengano “graziati” ufficialmente. In una foto di questa raccolta i due tacchini di quest’anno, Waddle e Gobble, si mettono comodi nella loro stanza d’albergo, il giorno prima della cerimonia. Ci sono poi un’aquila che insegue un coniglio; il pony delle Shetland caporale Cruachan IV, mascotte ufficiale del Royal Regiment of Scotland, il reggimento della fanteria scozzese; e un gatto nel cortile della Moschea Blu di Istanbul, in Turchia, nei giorni della visita del papa.