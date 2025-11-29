Weekly Beasts
Con un pony delle Shetland, una spaventosa tarantola e i consueti tacchini graziati dal presidente degli Stati Uniti
Ogni anno alla Casa Bianca, in occasione del Ringraziamento, si svolge la cerimonia in cui il presidente degli Stati Uniti concede la grazia a uno o più tacchini. Un tempo sarebbero stati destinati al pranzo festivo, ma dagli anni Settanta la tradizione prevede che vengano “graziati” ufficialmente. In una foto di questa raccolta i due tacchini di quest’anno, Waddle e Gobble, si mettono comodi nella loro stanza d’albergo, il giorno prima della cerimonia. Ci sono poi un’aquila che insegue un coniglio; il pony delle Shetland caporale Cruachan IV, mascotte ufficiale del Royal Regiment of Scotland, il reggimento della fanteria scozzese; e un gatto nel cortile della Moschea Blu di Istanbul, in Turchia, nei giorni della visita del papa.