Gli Stati Uniti hanno sospeso la valutazione di tutte le richieste di asilo, a causa dell’attacco a due membri della Guardia Nazionale mercoledì

L’amministrazione statunitense ha annunciato di aver sospeso il processo di valutazione e concessione di tutte le richieste di asilo da parte di cittadini stranieri, come risposta all’attacco di una persona afghana che mercoledì aveva sparato a due soldati della Guardia Nazionale (i riservisti dell’esercito) a Washington, uccidendo una di loro. L’annuncio è stato fatto dal direttore dell’agenzia per la cittadinanza e l’immigrazione (Citizenship and Immigration Services, USCIS), parte del dipartimento della Sicurezza nazionale, alcune ore dopo che il presidente Donald Trump aveva detto di voler fermare definitivamente l’ingresso di persone da paesi «del terzo mondo» (come in molti altri casi, la proposta di Trump è molto vaga e non è chiaro se sia effettivamente realizzabile).

In generale ridurre il più possibile l’immigrazione e la presenza di persone straniere negli Stati Uniti è uno dei principali obiettivi di Trump nel corso del suo secondo mandato. Giovedì il presidente aveva ordinato alla USCIS di riesaminare i permessi di residenza permanente di persone provenienti da 19 paesi che includevano Afghanistan, Iran, Haiti e Venezuela.

