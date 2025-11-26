C’è un vasto incendio in un complesso residenziale di Hong Kong

Nel quartiere di Tai Po, nella parte nordorientale di Hong Kong, c’è un vasto incendio che ha causato la morte di almeno quattro persone, tra cui un vigile del fuoco. L’incendio si è sviluppato attorno alle 14:50 (le 7:50 italiane) alla Wang Fuk Court, un grosso complesso residenziale dove erano in corso interventi di ristrutturazione: le fiamme si sono estese velocemente, bruciando i ponteggi in bambù che erano stati montati attorno agli edifici e provocando alte colonne di fumo.

Al momento sono in corso le operazioni per cercare di spegnere l’incendio. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha comunicato che altre cinque persone sono ferite, due delle quali in modo grave. La polizia ha detto di aver ricevuto diverse segnalazioni di residenti intrappolati negli edifici, ma non è chiaro quanti siano: secondo un ex funzionario pubblico sentito dal South China Morning Post – un rispettato quotidiano di Hong Kong in lingua inglese – sarebbero almeno 13.

La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1.984 appartamenti, in cui vivono circa 4.600 dei 7,5 milioni di abitanti del piccolo territorio a sud della Cina continentale, uno dei più densamente popolati al mondo. La polizia ha evacuato due complessi residenziali vicini, e il governo locale ha detto di aver aperto punti di accoglienza destinati alle persone coinvolte.

A Hong Kong gli incendi vengono classificati in una scala che va da 1 a 5, e aumenta in base alla gravità: l’incendio in corso è appena stato classificato di categoria 5.