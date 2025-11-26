L’ergastolo a Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte è diventato definitivo, per il fratello Gabriele ci sarà un altro appello

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi, uno dei due fratelli condannati per l’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro, vicino a Roma. Ha invece disposto un nuovo processo di appello (il terzo) per Gabriele Bianchi, che nel processo di appello bis era stato condannato a 28 anni. A Bianchi la Corte d’Appello aveva infatti riconosciuto le attenuanti generiche, ma il procuratore generale aveva fatto ricorso, che ora è stato accolto dalla Cassazione: per questo si terrà un terzo processo di appello a suo carico. Le sentenze a 23 e 21 anni per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli altri due responsabili dell’omicidio, erano già diventate definitive ad aprile 2024.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 Duarte era intervenuto per sedare una rissa scoppiata tra Bellagia, Pincarelli e alcuni suoi amici. In un secondo momento erano intervenuti i fratelli Bianchi, noti nella zona per essere facili alle risse e alle liti. I quattro infierirono su Duarte, che in meno di un minuto subì danni irreversibili agli organi interni. Morì dopo essere stato trasportato in ospedale.

– Ascolta anche: La puntata di Indagini sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte