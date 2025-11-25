L’ex presidente della Puglia Nichi Vendola non è stato eletto al consiglio regionale

Nichi Vendola, ex presidente della Puglia e influente politico pugliese, non è stato eletto al consiglio regionale alle elezioni del 23 e 24 novembre (che si sono tenute anche in Campania e in Veneto). Il partito con cui era candidato, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), non ha superato la soglia di sbarramento necessaria per entrare in consiglio regionale, che è del 4 per cento.

Vendola era candidato nelle province di Bari, Lecce e Brindisi: ha preso 9.698 preferenze. AVS ha preso il 4,09 per cento dei voti espressi, ma la legge elettorale locale calcola la soglia di sbarramento (il 4 per cento, come detto) come rapporto tra i voti della lista (54mila) e quelli ottenuti da tutti i candidati presidenti (1,4 milioni). AVS faceva parte della coalizione che sosteneva Antonio Decaro, europarlamentare del Partito Democratico e per dieci anni sindaco di Bari, che ha vinto le elezioni ed è il nuovo presidente della Puglia.