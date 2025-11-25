A Kiev nuovi bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone

Nelle prime ore di martedì mattina la Russia ha compiuto nuovi bombardamenti contro Kiev, uccidendo almeno sei persone. La Russia ha colpito le linee elettriche della capitale ucraina e diversi edifici residenziali. Il capo dell’amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, ha detto che gli attacchi hanno anche ferito cinque persone, e ha raccomandato agli abitanti di Kiev di rimanere nei rifugi antiaerei per tutto il giorno.

Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno presentato un piano con diversi punti per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il piano è attualmente in discussione, e al momento è parecchio sbilanciato a favore della Russia: tra le altre cose, prevede grosse concessioni territoriali a suo favore, e poche garanzie per l’Ucraina.

Nonostante questo nei giorni scorsi la Russia ha continuato comunque a bombardare le città ucraine: domenica sera 4 persone erano state uccise, e 17 ferite in un altro attacco a Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina, a est di Kiev. Nella notte tra lunedì e martedì invece l’Ucraina ha bombardato la città russa di Taganrog, sul mar d’Azov, uccidendo una persona e ferendone tre.