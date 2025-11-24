A Kharkiv, in Ucraina, almeno 4 persone sono state uccise in un attacco russo

Almeno 4 persone sono state uccise e 17 sono state ferite a causa di un attacco condotto con i droni dalla Russia domenica sera contro la città ucraina di Kharkiv. Sono stati colpiti degli edifici in due diversi quartieri e tre palazzi residenziali hanno preso fuoco.

Kharkiv è la seconda città più grossa dell’Ucraina e si trova a est di Kiev, a pochi chilometri dal confine russo. Durante la guerra in corso è stata uno dei centri più colpiti dai bombardamenti russi.